Госстат Украины заявил о падении ВВП Украины на 0,5% за прошедший квартал

Госстат Украины зафиксировал сокращение ВВП страны за прошедший квартал Госстат Украины заявил о падении ВВП Украины на 0,5% за прошедший квартал

Москва4 ноя Вести.Госстат Украины сообщил на официальном сайте, что ВВП страны по итогам III квартала 2026 года снизился на полпроцента.

Реальный ВВП в ІІІ квартале 2026 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с ІІІ кварталом 2025 года – на 0,7% говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Украина потеряла около 1,9% номинального ВВП с начала 2026 года из-за взрывов, из-за чего экономические показатели страны оказались ниже первоначальных прогнозов.