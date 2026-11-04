Москва4 нояВести.Госстат Украины сообщил на официальном сайте, что ВВП страны по итогам III квартала 2026 года снизился на полпроцента.
Реальный ВВП в ІІІ квартале 2026 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с ІІІ кварталом 2025 года – на 0,7%говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что Украина потеряла около 1,9% номинального ВВП с начала 2026 года из-за взрывов, из-за чего экономические показатели страны оказались ниже первоначальных прогнозов.