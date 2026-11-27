Москва27 ноя Вести.Украинских аграриев весной-летом 2027 года ждут массовые банкротства. Об этом в беседе с агентством УНИАН заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Особенно это коснется малого бизнеса. Мы фактически окажемся заложниками того, что малый бизнес массово будет уходить в дефолт сказал Марчук

По его словам, часть аграриев будет перепродавать свою продукцию, часть - объединяться в кооперативы. Для этого, однако, нужны будущие рынки сбыта, которых, как предупредил эксперт, фактически нет.

Ситуацию в аграрном секторе Украина Марчук охарактеризовал как критическую. Он отметил, что сейчас отсутствуют условия, при которых сельское хозяйство страны сможет нормально пережить следующий сезон: этому препятствуют большие прогнозируемые остатки и нарушенный экспорт. Многие аграрии, по его словам, пошли ва-банк и посеяли озимые. Но неясно, что они будут делать с урожаем летом, когда склады и без того заполнены продукцией.

Ранее сообщалось о проблемах Украины с экспортом зерна. Издание связывает их с ударами российских войск по военным целям в районах портов, задействованных в доставке грузов для ВСУ. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в конце июля признал, что суда перестали заходить в порты, а на границе с Польшей возник транспортный коллапс. В начале августа власти в Киеве заявляли, что экспорт аграрной продукции в 2026-2027 годах может сократиться вдвое из-за проблем с логистикой.