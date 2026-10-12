Эксперт Ярошенко дал невеселый прогноз о судьбе урожая зерновых на Украине Политтехнолог Ярошенко: Украине негде хранить зерно, оно просто сгниет

Москва12 окт Вести.Невозможность экспорта зерновых серьезно ударит по финансовым возможностям киевского режима, а оставшееся из-за этого в стране зерно просто сгниет. Такой прогноз дал в интервью ИС "Вести" политтехнолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

По словам эксперта, хранить зерно на Украине сейчас негде.

Конечно, девать зерно внутри Украины просто некуда – вся инфраструктура для долгосрочного хранения зерна и продовольствия была киевским режимом последовательно за несколько постсоветских десятилетий похерена. Поэтому хранить они не смогут, вывезти тоже не смогут и дополнительные деньги, на которые могли бы вооружиться и вести против нас боевые действия, тоже не получат отметил Ярошенко

Зерно, не отправленное на экспорт, на Украине будет просто гнить, считает эксперт.

Я думаю, что оно, к сожалению, просто сгниет. И так будет продолжаться, пока Россия не вернет исторически исконно русские земли и там уже будет заниматься тем, что выращивает зерно. А до этого времени оно будет просто гнить сказал Ярошенко

Ранее британская Financial Times написала о возможных катастрофических последствиях сокращения экспорта зерна для Киева.