Объем посевных площадей на Украине может сократиться более чем на 30%

На Украине объявили о сокращении посевных площадей на треть Объем посевных площадей на Украине может сократиться более чем на 30%

Москва14 сен Вести.Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил о возможном сокращении посевных площадей в стране на треть, потери могут составить до 7 млн гектаров.

По его словам, которые приводит "РБК-Украина", сокращение посевных площадей происходит из-за невозможности аграриев экспортировать свою продукцию по причине блокады портов на юге Украины.

Если порты будут оставаться заблокированными более полугода, речь идет о менее продуктивном использовании земли на площади до 7 млн гектаров. А это треть всех посевных площадей Украины сказал Высоцкий

Ранее 14 сентября Минобороны РФ отчиталось о нанесении ударов "геранями" по двум сухогрузам в порту Одессы.