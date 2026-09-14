Москва14 сенВести.Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил о возможном сокращении посевных площадей в стране на треть, потери могут составить до 7 млн гектаров.
По его словам, которые приводит "РБК-Украина", сокращение посевных площадей происходит из-за невозможности аграриев экспортировать свою продукцию по причине блокады портов на юге Украины.
Если порты будут оставаться заблокированными более полугода, речь идет о менее продуктивном использовании земли на площади до 7 млн гектаров. А это треть всех посевных площадей Украинысказал Высоцкий
Ранее 14 сентября Минобороны РФ отчиталось о нанесении ударов "геранями" по двум сухогрузам в порту Одессы.