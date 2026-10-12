Минобороны РФ: на переходе поражены два сухогруза с грузами для ВСУ

Российские войска поразили два сухогруза, перевозивших грузы для ВСУ Минобороны РФ: на переходе поражены два сухогруза с грузами для ВСУ

Москва12 окт Вести.Российские военные уничтожили два сухогруза, перевозившие грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Удары стали продолжением кампании по нарушению логистических цепочек ВСУ и выведению из строя используемых украинскими боевиками дата-центров.

На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев груз военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее ВС РФ потопили судно с военным грузом на подходе к порту Черноморск.