Минобороны РФ: на переходе к Черноморску поражено судно с грузом для ВСУ

Российская армия ударила в Черном море по судну с грузами для ВСУ Минобороны РФ: на переходе к Черноморску поражено судно с грузом для ВСУ

Москва11 окт Вести.Об уничтожении судна, которое доставляло грузы для вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило российское министерство обороны. Инцидент произошел в акватории перехода к Черноморску.

Этот удар стал продолжением кампании по нарушению украинских военных логистических цепочек и выведению из строя используемых украинскими вооруженными силами дата-центров.

На переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Черноморск грузы военного назначения отмечается в сообщении российского оборонного ведомства

В Минобороны России добавили, что ВС РФ поразили используемый для хранения грузов военного назначения логистический центр в Николаевской области, находящийся в Терновке.

Еще одно морское судно с военным грузом было поражено на подходе к Черноморску утром 11 октября. Сухогруз был уничтожен российскими беспилотниками (БПЛА).

10 октября было потоплено судно, доставлявшее в порт Одессы военные грузы для украинских боевиков. За неделю российские вооруженные силы атаковали не менее 14 сухогрузов и один танкер, которые использовались для доставки военной техники и топлива для киевского режима.