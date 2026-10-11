Москва11 октВести.Об уничтожении судна, которое доставляло грузы для вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило российское министерство обороны. Инцидент произошел в акватории перехода к Черноморску.
Этот удар стал продолжением кампании по нарушению украинских военных логистических цепочек и выведению из строя используемых украинскими вооруженными силами дата-центров.
На переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Черноморск грузы военного назначенияотмечается в сообщении российского оборонного ведомства
В Минобороны России добавили, что ВС РФ поразили используемый для хранения грузов военного назначения логистический центр в Николаевской области, находящийся в Терновке.
Еще одно морское судно с военным грузом было поражено на подходе к Черноморску утром 11 октября. Сухогруз был уничтожен российскими беспилотниками (БПЛА).
10 октября было потоплено судно, доставлявшее в порт Одессы военные грузы для украинских боевиков. За неделю российские вооруженные силы атаковали не менее 14 сухогрузов и один танкер, которые использовались для доставки военной техники и топлива для киевского режима.