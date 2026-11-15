Минобороны: поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ в Черном море

В Черном море поражено судно, доставлявшее грузы для обеспечения ВСУ Минобороны: поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ в Черном море

Москва15 ноя Вести.Вооруженные силы (ВС) России нанесли в Черном море удар по судну, доставлявшему грузы для украинской армии, сообщает Министерство обороны России.

На переходе морем поражен... сухогруз, доставлявший грузы для обеспечения ВСУ говорится в сводке

Российская армия наносит удары по объектам энергетики, инфраструктуре и морским судам, задействованным в обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС РФ подбили сухогруз в Черном море, доставлявший в Одессу военные грузы для ВСУ и грузы двойного назначения.