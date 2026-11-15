Москва15 нояВести.Вооруженные силы (ВС) России нанесли в Черном море удар по судну, доставлявшему грузы для украинской армии, сообщает Министерство обороны России.
На переходе морем поражен... сухогруз, доставлявший грузы для обеспечения ВСУговорится в сводке
Российская армия наносит удары по объектам энергетики, инфраструктуре и морским судам, задействованным в обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее ВС РФ подбили сухогруз в Черном море, доставлявший в Одессу военные грузы для ВСУ и грузы двойного назначения.