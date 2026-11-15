Москва15 нояВести.ВС РФ подбили сухогруз в Черном море, доставлявший в Одессу военные грузы для ВСУ и грузы двойного назначения, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные продолжают нанесение ударов по объектам энергетики, инфраструктуре и морским судам, задействованным в обеспечении ВСУ.
В результате удара поражены… морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУговорится в сообщении ведомства
Удары наносились беспилотными летательными аппаратами.
Накануне в Минобороны сообщили о поражении сухогруза в порту Черноморск. Судно перевозило военное имущество для ВСУ.