Умар Нурмагомедов находится в числе задержанных в Абу-Даби ТАСС: Умар Нурмагомедов находится в числе задержанных в Абу-Даби

Москва14 ноя Вести.Боец UFC Умар Нурмагомедов находится в числе задержанных в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее, 11 ноября, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обвинил российского бойца Усмана Нурмагомедова – родного брата Умара Нурмагомедова – и его друзей в нападении на него и его знакомого в отеле Абу-Даби. Двалишвили также опубликовал видеозапись, на которой было видно, что его лицо окровавлено.

Позже стало известно, что Усман Нурмагомедов и другие участники драки с грузино-американским бойцом – всего 10 человек – были задержаны в столице ОАЭ. Впоследствии двоих отпустили, еще восемь были арестованы на шесть месяцев и оштрафованы на 300 тыс. дирхам.

В числе задержанных также находится Умар Нурмагомедов сказал источник агентства

13 ноября стало известно, что Умар Нурмагомедов не сможет выступить на борцовском турнире Real American Freestyle в Абу-Даби.