Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов могут провести схватку по самбо Федор Емельяненко допустил показательный поединок с Хабибом Нурмагомедовым

Москва7 ноя Вести.Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко готов провести показательный поединок по самбо с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Если Хабиб не против показательного боя, можно было бы. Я свое добро дал сказал Емельяненко во время чемпионата мира по самбо в Ташкенте

При этом сроки и место проведения поединка пока не определены. Емельяненко предположил, что одним из возможных вариантов организации встречи может стать следующий чемпионат мира по самбо.

Емельяненко присутствует на проходящем в Ташкенте мировом первенстве по самбо. Среди почетных гостей соревнований также находится действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев, товарищ и подопечный Нурмагомедова. Махачев выступает на турнире в качестве посла самбо в мире.