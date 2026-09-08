Федор Емельяненко: в книге про меня сплошная ложь, поэтому подан иск в суд

Федор Емельяненко рассказал, почему подал в суд из-за детской книги Федор Емельяненко: в книге про меня сплошная ложь, поэтому подан иск в суд

Москва8 сен Вести.Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко пояснил, что книге "Легенда ММА — Федор Емельяненко" – сплошная ложь, поэтому он подал на издательство АСТ и писательницу Анастасию Иванову в суд, рассказал спортсмен "Спорт-Экспресс".

Там сплошная ложь. Во-вторых, не согласованная со мной никаким образом. В-третьих, АСТ сейчас пытается отстаивать, давать какие-то подачки типа "хватит с вас этого, она [книга] у нас и так в убыток сказал Емельяненко

Уточняется, что издательство предложило ему 500 тысяч рублей, Емельяненко в иске требует 13 миллионов. Он подчеркнул, что в судебном споре пойдет до конца.Бывшему чемпиону Pride FC, многократному чемпиону мира и России по боевому самбо Федору Емельяненко 49 лет. Его рекорд в смешанных единоборствах — 40 побед и 7 поражений.