Адвокат объяснила, почему Емельяненко подал в суд на автора его биографии Адвокат пояснила, какие моменты биографической книги Емельяненко считает ложными

Москва23 июл Вести.Адвокат российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Елизавета Наметкина рассказала MK.ru, какие моменты из биографической книги "Легенда ММА - Федор Емельяненко" спортсмен считает не соответствующими действительности.

Ранее боец ММА подал иск в Останкинский суд на издательство "АСТ" и автора книги о самом себе Анастасию Иванову. Спортсмен считает, что в книге ряд изложенных о нем фактов не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию.

По словам Наметкиной, Емельяненко категорически не согласен с двумя ключевыми эпизодами. Во-первых, в книге утверждается, будто он плохо учился.

Когда он открыл первую страницу, он был в шоке от того, как автор изложил его биографию. Якобы он не был самым лучшим, умным и ни одной недели без двоек не обходилось сказала адвокат

Во-вторых, автор, по мнению спортсмена, допустила фактическую ошибку в бытовой детали. В книге говорится, что Федору вместе с младшим братом Александром зимой приходилось носить один свитер на двоих. Однако, как пояснила адвокат, автор не учла разницу в возрасте между братьями — она составляет пять лет. Это делает описанную ситуацию нелогичной и недостоверной, указала адвокат.

Позиция Емельяненко заключается в том, что он не давал согласия ни на коммерческое использование своего имени, ни на изложение собственной биографии в искаженном виде, подчеркнула Наметкина.

Спортсмен настаивает на признании части сведений недостоверными, требует исключить или исправить спорные фрагменты, а также разместить официальное опровержение при всех последующих переизданиях. Кроме того, заявлена финансовая компенсация в 12 миллионов 660 тысяч рублей.

После подачи иска Емельяненко книга с продажи была снята.