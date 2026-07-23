Москва23 июлВести.Адвокат российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Елизавета Наметкина рассказала MK.ru, какие моменты из биографической книги "Легенда ММА - Федор Емельяненко" спортсмен считает не соответствующими действительности.
Ранее боец ММА подал иск в Останкинский суд на издательство "АСТ" и автора книги о самом себе Анастасию Иванову. Спортсмен считает, что в книге ряд изложенных о нем фактов не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию.
По словам Наметкиной, Емельяненко категорически не согласен с двумя ключевыми эпизодами. Во-первых, в книге утверждается, будто он плохо учился.
Когда он открыл первую страницу, он был в шоке от того, как автор изложил его биографию. Якобы он не был самым лучшим, умным и ни одной недели без двоек не обходилосьсказала адвокат
Во-вторых, автор, по мнению спортсмена, допустила фактическую ошибку в бытовой детали. В книге говорится, что Федору вместе с младшим братом Александром зимой приходилось носить один свитер на двоих. Однако, как пояснила адвокат, автор не учла разницу в возрасте между братьями — она составляет пять лет. Это делает описанную ситуацию нелогичной и недостоверной, указала адвокат.
Позиция Емельяненко заключается в том, что он не давал согласия ни на коммерческое использование своего имени, ни на изложение собственной биографии в искаженном виде, подчеркнула Наметкина.
Спортсмен настаивает на признании части сведений недостоверными, требует исключить или исправить спорные фрагменты, а также разместить официальное опровержение при всех последующих переизданиях. Кроме того, заявлена финансовая компенсация в 12 миллионов 660 тысяч рублей.
После подачи иска Емельяненко книга с продажи была снята.