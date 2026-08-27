К производству принят иск бизнесмена Козьякова на 7,5 млн руб. к боксеру Цзю

К производству принят иск к боксеру Цзю на 7,5 млн рублей К производству принят иск бизнесмена Козьякова на 7,5 млн руб. к боксеру Цзю

Москва27 авг Вести.Лефортовский суд Москвы принял к производству иск бизнесмена Игоря Козьякова к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю о взыскании со спортсмена 7,5 млн рублей. Об этом сообщила адвокат предпринимателя Ольга Карлова в беседе с агентством ТАСС.

Сутью иска является неосновательное обогащение Цзю в размере 4 млн 349 тыс. рублей. А также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 млн 71 тыс. руб.

Иск Козьякова [принят] к производству. Его будет рассматривать судья Боронина Е. В. приводятся слова правозащитницы

В 2018-2019 гг. Цзю одолжил Козьякову около 7 млн рублей на развитие детского центра "Катюша". Однако деньги возвращены не были. Боксер обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Позднее стало известно, что бизнесмен частично погасил долг путем оказания услуг по уходу за детьми боксера, а также выплатил спортсмену 2 млн 135 тыс. рублей — по этим денежным средствам у Цзю к стороне Козьякова претензий нет.

По словам Ольги Карловой, основанием для подачи иска послужило то, что Цзю недобросовестно и незаконно подал заявление о преступлении в отношении Козьякова. Адвокат отметила, что в рамках очной ставки по уголовному делу бизнесмена спортсмен признал наличие оказанных его детям услуг, однако оплачивать их, как и проценты, он отказался.

Козьяков свою вину не признает, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.