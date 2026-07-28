По делу о хищении 7 млн рублей у боксера Цзю проводится проверка показаний

Константина Цзю вызвали в детский центр для проверки показании По делу о хищении 7 млн рублей у боксера Цзю проводится проверка показаний

Москва28 июл Вести.Правоохранительные органы проводят проверку показаний боксера Константина Цзю, обвинившего директора детского центра "Катюша" Игоря Козьякова в хищении 7 млн рублей, которые тот одолжил и не вернул, сообщает "Коммерсант".

Проверка показаний в здании дошкольного учреждения проводится в связи с тем, что ранее, на очной ставке, Цзю и Козьяков дали, по словам адвоката Козьякова Ольги Карловой, "диаметрально противоположные показания".

Козьяков рассказал, что потратил полученные деньги, расширив площадь детского сада и сделав ремонт, а Цзю утверждает, что этого не было, и он этого не видел приводятся в сообщении слова адвоката

Также в ближайшее время сотрудники полиции допросят жену Козьякова, которая готова предоставить следствию видео ремонта в детском центре.

В 2018-2019 годах Константин Цзю одолжил директору детского развивающего центра "Катюша", 7 млн рублей на развитие бизнеса под 34%, и тот не смог вернуть большую часть долга.