Москва29 апр Вести.Более 18 миллионов просмотров собрало видео тренировок двухлетнего боксера из Владивостока. Об этом сообщает ИС "Вести".

Отец мальчика тренирует спортсменов, поэтому на ринге ребенок оказался, когда ему еще не было года. Первым "соперником" для маленького Демьяна стала упаковка с подгузниками, а потом родители купили ему две боксерские груши – домой и в детский сад.

Он просто приходил со мной на тренировки. И наблюдал за всем этим. И чтобы он не травмировал себе руки, я дал ему перчатки. Потому что он ходит, повторяет, по мешку бьет, а мешок жесткий, и ручки себе травмирует поделился отец Демьяна

Отмечается, что в профессиональный спорт ребенка отдавать пока не планируют.