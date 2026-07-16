Константин Цзю и подозреваемый в хищении 7 млн рублей провели очную ставку Боксер Цзю присутствовал на очной ставке по делу о хищении денег

Москва16 июл Вести.Боксер Константин Цзю провел более восьми часов на очной ставке с руководителем детского центра "Катюша" Игорем Козьяковым, подозреваемым в хищении 7 млн рублей, сообщает газета "Коммерсант".

Спортсмен утверждал, что его обманули. Господин Козьяков, в свою очередь, настаивал, что задержки с погашением долга были вызваны объективными обстоятельствами и что он намеревался расплатиться полностью, но господин Цзю ждать не захотел говорится в сообщении

В 2018–2019 годах Цзю одолжил Козьякову 5 млн рублей, а затем еще 2 млн рублей. Поначалу выплаты шли регулярно, потом сократились, а долг так и не был погашен. Ранее боксер выиграл гражданский суд, но денег не получил и потому обратился в полицию.

Игорь Козьяков настаивает, что не отказывался от обязательств — задержки вызваны кризисом из‑за пандемии, когда доходы детского центра упали. Он предлагал разные варианты погашения долга, в том числе мировое соглашение с выплатой 4 млн рублей, и хотел компенсировать часть долга бесплатными услугами для детей Цзю, но договориться не удалось.

На очной ставке стороны Цзю признался, что, хотя и поставил подпись под договором залога прав требования, не придавал ему значения и не планировал использовать. При этом боксер подтвердил, что второй заем давал, чтобы помочь центру не закрыться, и признал, что Козьяков неоднократно оказывал его семье дружескую помощь — от подвоза детей до поставки стройматериалов.

Ранее сообщалось, что боксер обвинил создателя детского центра в хищении 7 млн рублей.