К Константину Цзю подан иск почти на 7,5 млн руб. от создателя детского центра Бизнесмен Козьяков намерен отсудить у Константина Цзю около 7,5 млн руб.

Москва25 авг Вести.Основатель детского центра Игорь Козьяков подал иск о взыскании около 7,5 миллиона рублей с боксера Константина Цзю. Об этом сообщает ТАСС, приводящий информацию адвоката Ольги Карловой.

Бизнесмен намерен отсудить у спортсмена эту сумму после его отказа оплатить предоставленные с 2019 по 2022 год услуги по уходу за детьми боксера.

Сутью иска является неосновательное обогащение Цзю в размере 4 млн 349 тыс. рублей. А также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 млн 71 тыс. руб. приводит агентство слова юриста

Ранее сам Цзю подал иск к Козьякову о мошенничестве. В 2018-2019 годах боксер одолжил Козьякову 7 миллионов рублей на развитие детского центра. Деньги возвращены не были.