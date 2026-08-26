Константин Цзю заявил, что не знает об иске от бизнесмена Козьякова

"Я не в курсе": Цзю прокомментировал иск от Козьякова Константин Цзю заявил, что не знает об иске от бизнесмена Козьякова

Москва26 авг Вести.Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что не знает об иске от бизнесмена Игоря Козьякова. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Ранее сообщалось, что основатель детского центра Игорь Козьяков подал иск о взыскании около 7,5 миллиона рублей с боксера Константина Цзю.

Я не в курсе. Подал и подал. По первому делу еще продолжается процесс прокомментировал информацию Цзю

В 2018-2019 годах Цзю одолжил Козьякову около 7 млн рублей на развитие центра "Катюша". Однако деньги возвращены не были. Боксер обратился в полицию, после чего было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Козьяков вину не признает, сейчас он находится под подпиской о невыезде.