Усик отказался от всех занимаемых им поясов и пообещал "последний танец"

"Последний танец": Усик отказался от всех своих чемпионских поясов Усик отказался от всех занимаемых им поясов и пообещал "последний танец"

Москва26 июн Вести.Украинский боксер Александр Усик отказался от всех занимаемых им чемпионских поясов, но отметил, что не уходит из спорта. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещена в РФ).

Я хочу объявить, что освобождаю все пояса, которые сейчас удерживаю. Я хочу освободить их, чтобы другие ребята могли бороться за них. Я отдаю пояса, но не ухожу из спорта, потому что у меня впереди "последний танец". Хочу поблагодарить всех и выразить уважение всем организациям. Это осознанное решение, которое, я уверен, откроет для меня новые возможности. Это не конец истории заявил боксер

Усик обладает чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер") в супертяжелом весе.

Ранее Усик заявил, что может завершить карьеру после проведения трех боев.