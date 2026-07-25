Москва25 июл Вести.Украинский боксер Александр Усик заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны, когда они будут назначены.

Если бы у меня было такое мнение, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины приводит слова Усика "Страна.ua"

Ранее в марте украинские СМИ сообщали, что Усик может стать одним видных конкурентов Владимира Зеленского на возможных выборах. Выборы президента Украины должны были состояться в 2024 году, но глава киевского режима Зеленский отметил их проведение, сославшись на военное положение и мобилизацию в стране.

Усик в июне отказался от всех своих чемпионских поясов и заявил, что впереди у него "последний танец", после чего он завершит профессиональную карьеру.