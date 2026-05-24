Верхувен подал официальный протест на остановку боя с Усиком

Москва24 мая Вести.Экс-чемпион Glory в тяжелом весе нидерландец Рико Верхувен подал протес на остановку титульного боя с украинцем Александром Усиком. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

За секунду до окончания 11-го раунда поединок, прошедший в Египте, был остановлен судьей, хотя голландец готов был его продолжить.

Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт написал Рико

39-летний Усик сохранил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

37‑летний Верхувен проводил второй бой в профессиональном боксе, потерпев первое поражение. Ранее нидерландец дрался по правилам кикбоксинга.