Экс-чемпион Glory в тяжелом весе нидерландец Рико Верхувен подал протес на остановку титульного боя с украинцем Александром Усиком. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
За секунду до окончания 11-го раунда поединок, прошедший в Египте, был остановлен судьей, хотя голландец готов был его продолжить.
Подали официальный протест уже по дороге в аэропортнаписал Рико
39-летний Усик сохранил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.
37‑летний Верхувен проводил второй бой в профессиональном боксе, потерпев первое поражение. Ранее нидерландец дрался по правилам кикбоксинга.