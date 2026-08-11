Фигуристка Загитова назвала ложными данные о задолженности перед ФНС Фигуристка Загитова опровергла сведения о задолженности перед налоговой службой

Москва11 авг Вести.Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опровергла появившуюся ранее в Telegram-канале "Mash на спорте" информацию о том, что у нее имеется задолженность в размере 89 тыс. рублей перед Федеральной налоговой службой. Об этом со ссылкой на соцсети Загитовой сообщает ТАСС.

Очередной пример того, как некоторые СМИ публикуют непроверенную информацию ради громкого заголовка… Никакой задолженности перед налоговой у меня нет. Все свои обязательства я исполняю добросовестно и своевременно приводятся слова спортсменки

Фигуристка прикрепила к сообщению справку, подтверждающую ее слова.

Загитова сообщила, что, если ложные сведения не будут удалены и не появится опровержение, она готова защитить свои права через суд.