Ян заявил, что провести бой в Екатеринбурге было бы интересно

Ян рассказал о желании провести бой в Екатеринбурге Ян заявил, что провести бой в Екатеринбурге было бы интересно

Москва25 окт Вести.Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян рассказал, что хотел бы провести один из своих поединков в Екатеринбурге.

По его словам, которые передает ТАСС, спортсмен знает, кто мог бы выступить организатором такого боя.

В Екатеринбурге построили новую большую арену с инфраструктурой… Это было бы интересно сказал Ян

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт, в свою очередь, заявил, что есть смысл провести турнир в России.

Накануне Ян сохранил звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу‑Даби. Судьи единогласно отдали победу россиянину.