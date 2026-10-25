Волкановски победил Евлоева техническим нокаутом и защитил титул UFC Евлоев уступил Волкановски в титульном поединке UFC

Москва25 окт Вести.Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мовсар Евлоев проиграл австралийцу Александру Волкановски в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.

Поединок завершился во втором раунде победой австралийца техническим нокаутом. Поражение стало первым для Евлоева в ММА. В активе Волкановски 29 выигранных поединков и четыре поражения.

Волкановски защитил титул чемпиона полулегкого веса.

В рамках турнира UFC 333 в Абу‑Даби россиянин Петр Ян сохранил звание чемпиона в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили, а Александр Волков одолел Ризвана Куниева.