Монсон: Ян доказал, что является одним из лучших бойцов мира

Джефф Монсон считает, что Петр Ян является одним из лучших бойцов мира Монсон: Ян доказал, что является одним из лучших бойцов мира

Москва25 окт Вести.Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян является одним из лучших спортсменов в мире. Таким мнением поделился бывший боец UFC Джефф Монсон.

В беседе с ТАСС он отметил, что шансы грузина Мераба Двалишвили "были призрачными" в поединке с российским бойцом.

Один из лучших бойцов мира… Он [Петр Ян] это доказал и докажет еще сказал Монсон

Накануне Ян сохранил звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу‑Даби. Бой продлился пять раундов. Судьи единогласно отдали победу россиянину.