Москва25 октВести.Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян является одним из лучших спортсменов в мире. Таким мнением поделился бывший боец UFC Джефф Монсон.
В беседе с ТАСС он отметил, что шансы грузина Мераба Двалишвили "были призрачными" в поединке с российским бойцом.
Один из лучших бойцов мира… Он [Петр Ян] это доказал и докажет ещесказал Монсон
Накануне Ян сохранил звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу‑Даби. Бой продлился пять раундов. Судьи единогласно отдали победу россиянину.