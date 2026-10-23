Москва23 октВести.Старший сын чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна не сможет выступить секундантом отца во время поединка против грузинского бойца Мераба Двалишвили. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.
Причиной отказа стал возраст ребенка.
Ему 10 лет. Он не может быть секундантомпояснил собеседник агентства
Ранее российский боец подтверждал намерение включить старшего сына в число своих секундантов.
Поединок российского бойца с Двалишвили состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Это будет уже третья встреча бойцов.
До этого Ян и Двалишвили проводили бой в марте 2023 года на турнире UFC 221, встреча окончилась победой грузина. Однако в декабре 2025 года Ян вернул себе чемпионский пояс UFC. Двалишвили после боя был госпитализирован из-за множественных травм.