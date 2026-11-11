ТАСС: боец Усман Нурмагомедов задержан в ОАЭ после драки с Двалишвили

СМИ: Нурмагомедова и других участников драки с Двалишвили задержали в ОАЭ ТАСС: боец Усман Нурмагомедов задержан в ОАЭ после драки с Двалишвили

Москва11 ноя Вести.Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов и другие участники драки с грузино-американским бойцом, бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили были задержаны в Абу-Даби. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Участники драки задержаны для выяснения обстоятельств и опроса заявил источник агентства

Ранее Двалишвили на своей странице в соцсети X заявил, что Нурмагомедов с друзьями избили его.

В январе 2025 года Двалишвили провел бой с Умаром Нурмагомедовым - родным братом Усмана Нурмагомедова. Тогда Двалишвили победил и защитил чемпионский титул. Сейчас поясом UFC в легчайшей весовой категории владеет россиянин Петр Ян, два последних боя с которым проиграл грузино-американский боец.