Боец UFC Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его друзей в избиении в ОАЭ

Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова в нападении на него в Абу-Даби Боец UFC Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его друзей в избиении в ОАЭ

Москва11 ноя Вести.Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обвинил российского бойца Усмана Нурмагомедова и его друзей в нападении на него и его знакомого в отеле Абу-Даби. Об этом грузинский спортсмен сообщил в соцсети X.

По словам Двалишвили, инцидент произошел в холле гостиницы во время интервью для промоушена Real American Freestyle (RAF).

Проводил интервью для RAF в холле отеля, и Усман с его дружками подошли сзади и начали меня и моего друга избивать. Охрана удерживала меня – они продолжали пинать нас, когда мы были повержены написал боец

Двалишвили также опубликовал видеозапись, на которой видно, что его лицо окровавлено.

Ранее стало известно, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян сохранил звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу‑Даби.