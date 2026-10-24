Ян снова одержал победу над Двалишвили и защитил титул UFC в легчайшем весе

Российский боец Ян вновь победил Двалишвили и защитил титул UFC в легчайшем весе Ян снова одержал победу над Двалишвили и защитил титул UFC в легчайшем весе

Москва24 окт Вести.Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян сохранил звание чемпиона UFC в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу‑Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

Поединок продлился пять раундов. Судьи единогласно отдали победу россиянину.

Теперь счет личных встреч бойцов - 2:1 в пользу Яна.

Ранее, в марте 2023 года, Двалишвили одержал верх единогласным решением судей, а в декабре 2025‑го Ян взял реванш и вновь завладел чемпионским поясом в легчайшем весе.

На счету Яна теперь 21 победа и пять поражений в ММА. Свой первый титул UFC он завоевал в 2020 году, но лишился его в 2021‑м из‑за дисквалификации за запрещенный удар в бою с Алджамейном Стерлингом.

Для Двалишвили это поражение стало шестым при 21 победе.

Ранее стало известно, что судьи признали бойца UFC Александра Волкова победителем боя с Ризваном Куниевым в Абу-Даби на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 333).