Царукян отправил Руффи в нокаут на турнире UFC в США

Боец Царукян нокаутиовал Руффи на турнире UFC в Лос-Анджелесе Царукян отправил Руффи в нокаут на турнире UFC в США

Москва20 сен Вести.Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян досрочно победил бразильца Маурисио Руффи, отправив его в нокаут. Поединок прошел в рамках 331-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лос-Анджелесе (США).

Царукян нокаутировал соперника в первом же раунде.

В мире спорта этот поединок стал одним из главных событий вечера 19 сентября, поскольку должен был определить следующего претендента на титул чемпиона UFC в легком весе. Победа Царукяна гарантирует ему титульный поединок.

Арману Царукяну 29 лет. На его счету 24 победы и три поражения в смешанных единоборствах. Сейчас спортсмен занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе, чемпионом дивизиона является американец Джастин Гэтжи.