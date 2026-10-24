Судьи признали бойца UFC Волкова победителем боя с Куниевым в Абу-Даби Александр Волков победил Ризвана Куниева на турнире UFC в Абу-Даби

Москва24 окт Вести.Бой двух российских бойцов UFC Александра Волкова и Ризвана Куниева продлился все три раунда. Единогласным решением судей победителем был признан Волков (29-28, 30-27, 30-27).

Бой проходил в Абу-Даби на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 333).

Волков продлил победную серию до трех поединков подряд. Особенно приятным для него было то, что победа добыта в его день рождения. 24 октября бойцу UFC исполнилось 38 лет.

В копилке у Александра Волкова 41 победа против 11 поражений. У Ризвана Куниева соотношения побед к проигрышам 15 к 4.

Ранее техническим нокаутом на турнире UFC 333 в Абу-Даби россиянин Азамат Мурзаканов проиграл американцу Доминику Рейесу. В других поединках единогласным решением судей Абубакар Вагаев выиграл бой у Джейкоба Малкуна, Абусупьян Магомедов удушающим приемом заставил сдаться Кэмерона Роустона, Абдул-Рахман Яхьяев нокаутировал Никиту Крылова, а Асаф Чопуров потерпел первое поражение в UFC, проиграв Колби Тикнессу.

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