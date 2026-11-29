Российский борец Усманов победил американца Марстеллера на турнире RAF в США Усманов победил Марстеллера на турнире RAF в США

Москва29 ноя Вести.Российский борец Ахмед Усманов одержал победу над американцем Чансом Марстеллером на турнире борцовской лиги Real American Freestyle (RAF), который проходил в американском Чикаго.

Поединок завершился досрочной победой Усманова в первом раунде.

Ахмеду Усманову 30 лет. Он является чемпионом мира 2023 года по вольной борьбе. На его счету также три победы на чемпионатах Европы – в 2024, 2025 и 2026 годах.

Накануне россиянин Артур Субханкулов не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг. Он провел в Уфе 12-раундовый бой против олимпийского чемпиона Энди Круса Гомеса. Однако судьи разделились во мнениях: двое отдали победу кубинцу со счетом 116:110, еще один посчитал, что выиграл россиянин (114:112).