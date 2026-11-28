Российский боксер Субханкулов проиграл бой за пояс чемпиона мира по версии IBF

Боксер Артур Субханкулов проиграл бой за титул чемпиона мира по версии IBF Российский боксер Субханкулов проиграл бой за пояс чемпиона мира по версии IBF

Москва28 ноя Вести.Россиянин Артур Субханкулов не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг.

Он провел в Уфе 12-раундовый бой против олимпийского чемпиона Энди Круса Гомеса.

Судьи разделились во мнениях: двое отдали победу кубинцу со счетом 116:110, еще один посчитал, что выиграл россиянин (114:112).

Субханкулов дважды оказывался в нокдауне — во втором и восьмом раундах. Крусу Гомесу также засчитали нокдаун в концовке восьмого раунда. В десятом раунде с россиянина сняли очко за удары по затылку.

У 34-летнего Субханкулова 12 побед (6 нокаутом) и 1 поражение. Перед этим боем он занимал второе место в рейтинге IBF. В любительском боксе он четыре раза становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионатов России, дважды выигрывал Кубок мира среди нефтяных стран и неоднократно был чемпионом Башкирии.

В профессионалах он владел титулами чемпиона Азии по версиям WBA и IBF, чемпиона Европы IBA и чемпиона Океании WBA.

Претендентом на пояс IBF Субханкулов стал после победы в апреле 2026 года над Баходуром Усмоновым из Таджикистана техническим нокаутом в 10-м раунде, что позволило ему занять второе место рейтинга.

Гомес, которому 31 год, одержал восьмую победу (четыре нокаутом) при одном поражении. Это был его второй бой за титул чемпиона мира. В январе 2026 года кубинец проиграл американцу Рэймонду Мураталье, который позднее отказался от пояса чемпиона мира IBF.

В любительском боксе Гомес был олимпийским чемпионом, трижды выигрывал чемпионаты мира и дважды побеждал на Панамериканских играх. В профессионалах он выступает с 2023 года.

Ранее стала известно, когда россиянин Дмитрий Бивол будет защищать чемпионские пояса в полутяжелом весе в бою против британца Каллума Смита.