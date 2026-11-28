Москва28 нояВести.Россиянин Артур Субханкулов не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг.
Он провел в Уфе 12-раундовый бой против олимпийского чемпиона Энди Круса Гомеса.
Судьи разделились во мнениях: двое отдали победу кубинцу со счетом 116:110, еще один посчитал, что выиграл россиянин (114:112).
Субханкулов дважды оказывался в нокдауне — во втором и восьмом раундах. Крусу Гомесу также засчитали нокдаун в концовке восьмого раунда. В десятом раунде с россиянина сняли очко за удары по затылку.
У 34-летнего Субханкулова 12 побед (6 нокаутом) и 1 поражение. Перед этим боем он занимал второе место в рейтинге IBF. В любительском боксе он четыре раза становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионатов России, дважды выигрывал Кубок мира среди нефтяных стран и неоднократно был чемпионом Башкирии.
В профессионалах он владел титулами чемпиона Азии по версиям WBA и IBF, чемпиона Европы IBA и чемпиона Океании WBA.
Претендентом на пояс IBF Субханкулов стал после победы в апреле 2026 года над Баходуром Усмоновым из Таджикистана техническим нокаутом в 10-м раунде, что позволило ему занять второе место рейтинга.
Гомес, которому 31 год, одержал восьмую победу (четыре нокаутом) при одном поражении. Это был его второй бой за титул чемпиона мира. В январе 2026 года кубинец проиграл американцу Рэймонду Мураталье, который позднее отказался от пояса чемпиона мира IBF.
В любительском боксе Гомес был олимпийским чемпионом, трижды выигрывал чемпионаты мира и дважды побеждал на Панамериканских играх. В профессионалах он выступает с 2023 года.
Ранее стала известно, когда россиянин Дмитрий Бивол будет защищать чемпионские пояса в полутяжелом весе в бою против британца Каллума Смита.