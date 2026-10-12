Боксер Бивол проведет защиту титула в бою со Смитом 12 декабря в Екатеринбурге RCC: Бой боксеров Бивола и Смита состоится 12 декабря в Екатеринбурге

Москва12 окт Вести.Российский боксер Дмитрий Бивол, имеющий также гражданство Киргизии, проведет защиту своих чемпионских поясов в полутяжелом весе в бою против британца Каллума Смита 12 декабря в Екатеринбурге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского промоушена RCC.

Поединок Бивола и Смита будет центральным событием бойцовского вечера, организованного RCC. Он пройдет на "УГМК Арене" - новом крытом стадионе, который является домашней площадкой для хоккеистов екатеринбургского "Автомобилиста".

Бивол является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и и журнала The Ring. На счет 35-летнего россиянина 25 побед (12 - нокаутом) при одном поражении.

Каллум Смит обладает поясом временного чемпиона мира по версии WBO, на его счету 31 победа (22 - нокаутом) при двух поражениях.