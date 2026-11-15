Москва15 нояВести.Российский тяжеловес Сергей Билостенный одержал победу над россиянином Вадимом Немковым, завоевав чемпионский пояс Профессиональной бойцовской лиги (Professional Fighters League, PFL).
Поединок в Дубае (ОАЭ) завершился победой Билостенного единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).
Для 31-летнего россиянина это 16-я победа в ММА при четырех поражениях. К титульному поединку Билостенный подошел на третьей строчке рейтинга тяжелого веса PFL, имея в активе две подряд досрочные победы - над американцем Карлом Уильямсом и бразильцем Ренаном Феррейрой.
Немков завоевал пояс PFL в декабре 2025 года в схватке с Феррейрой. Россиянин в первом раунде применил удушающий прием и вынудил противника сдаться.