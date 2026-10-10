Россиянин Агрба завоевал титул временного чемпиона WBA в Екатеринбурге Боксер-россиянин Агрба победил Абдуллаева в бое за титул временного чемпиона WBA

Москва10 окт Вести.Российский боксер Харитон Агрба стал временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. В рамках весовой категории до 63,5 кг он победил Заура Абдуллаева.

Вечер бокса проходит в Екатеринбурге.

Агрба одержал победу над оппонентом в 12-раундовом поединке раздельным решением судей: двое из них отдали победу ему (117:111, 115:113), а еще один – Абдуллаеву (117:111).

Для Агрбы эта победа стала 18-й в карьере, девять из которых были достигнуты нокаутом. Еще один бой он проиграл.