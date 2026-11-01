Боксер Альварес вернул себе титул чемпиона мира WBC Мексиканский боксер Альварес победил француза Мбилли

Москва1 ноя Вести.Мексиканский боксер Сауль Альварес стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 76,2 кг. В финальном поединке он победил француза Кристиана Мбилли.

Бой проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и продлился 12 раундов. Судьи единогласно признали Альвареса победителем. Счет карточек – 115:112, 116:111 и 117:110.

Сауль Альварес лишился титула абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг в сентябре 2025 года после того, как уступил американцу Теренсу Кроуфорду.

Теперь в активе 36-летнего спортсмена 64 победы (в том числе 39 нокаутом), три поражения и две ничьих.

Альварес считается самым высокооплачиваемым боксером. По данным Boxing Scene, за проведенный бой он получит гарантированный гонорар в размере $47 млн, однако сумма может увеличиться за счет спонсорских отчислений и продаж платных трансляций.

Ранее стало известно, что россиянин Харитон Агрба завоевал титул временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в Екатеринбурге.