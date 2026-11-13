Боец Умар Нурмагомедов не выступит на турнире RAF в Абу-Даби Боец UFC Умар Нурмагомедов не сможет выступить на турнире RAF в Абу-Даби

Москва13 ноя Вести.Действующий российский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в UFC в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов не сможет выступить на борцовском турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби. Об этом сообщается в аккаунте организации в социальной сети Facebook (признана в России экстремистской).

Ранее, 11 ноября, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обвинил российского бойца Усмана Нурмагомедова – родного брата Умара Нурмагомедова – и его друзей в нападении на него и его знакомого в отеле Абу-Даби. Двалишвили также опубликовал видеозапись, на которой было видно, что его лицо окровавлено.

Позже стало известно, что Усман Нурмагомедов и другие участники драки с грузино-американским бойцом были задержаны в столице ОАЭ. Уголовный суд Абу-Даби приговорил Нурмагомедова к шести месяцам лишения свободы.