Царукян и Руффи получили медицинские отстранения после боя на UFC 331

Царукяна и Руффи отстранили от соревнований после UFC 331 Царукян и Руффи получили медицинские отстранения после боя на UFC 331

Москва22 сен Вести.Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи получили медицинские отстранения после поединка на турнире UFC 331. Об этом сообщает MMAJunkie со ссылкой на данные Спортивной комиссии штата Калифорния.

Обоим спортсменам запрещено участвовать в поединках в течение 45 дней, а также проводить контактные тренировки в течение месяца.

Кроме того, Царукян и Руффи отстранены от соревнований на 60 дней либо до получения разрешения врача.

Причиной стали рассечения в области правого глаза у обоих спортсменов.

На турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе Царукян нокаутировал Руффи ударом локтем в первом раунде.

На счету 29-летнего Царукяна 24 победы и три поражения в ММА, в том числе 11 побед и два поражения в UFC. Он продолжает победную серию из шести поединков. 33-летний Руффи одержал 14 побед при трех поражениях в ММА.