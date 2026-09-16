Футболиста ЦСКА Рейса дисквалифицировали на два матча РПЛ за толчок судьи

Толкнувшего судью футболиста ЦСКА Рейса отстранили на два матча РПЛ Футболиста ЦСКА Рейса дисквалифицировали на два матча РПЛ за толчок судьи

Москва16 сен Вести.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бразильского игрока ЦСКА Матеуса Рейса на четыре матча чемпионата страны, два из которых - условно, за толчок арбитра. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Инцидент произошел во время матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и казанским "Рубином" (1:1). Рейс получил прямую красную карточку на 15-й минуте встречи за грубый фол, после чего толкнул в спину главного арбитра матча Инала Ташаева. Согласно регламенту РФС, бразильцу грозила дисквалификация на срок до шести матчей.

По решению КДК РФС Матеус Рейес получил два матча дисквалификации + ещё два матча условно. говорится в сообщении РПЛ

Рейс пропустит ближайший матч армейцев против махачкалинского "Динамо" на выезде 17 сентября, а также не сможет помочь своей команде во встрече со столичной "Родиной" 11 октября.