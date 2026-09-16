Москва16 сенВести.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бразильского игрока ЦСКА Матеуса Рейса на четыре матча чемпионата страны, два из которых - условно, за толчок арбитра. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Инцидент произошел во время матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и казанским "Рубином" (1:1). Рейс получил прямую красную карточку на 15-й минуте встречи за грубый фол, после чего толкнул в спину главного арбитра матча Инала Ташаева. Согласно регламенту РФС, бразильцу грозила дисквалификация на срок до шести матчей.
По решению КДК РФС Матеус Рейес получил два матча дисквалификации + ещё два матча условно.говорится в сообщении РПЛ
Рейс пропустит ближайший матч армейцев против махачкалинского "Динамо" на выезде 17 сентября, а также не сможет помочь своей команде во встрече со столичной "Родиной" 11 октября.