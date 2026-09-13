Москва13 сен Вести.Судью нельзя давать в обиду, заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, комментируя толчок рефери в спину защитником ЦСКА Матеусом Рейсом. По его мнению, высказанному в эфире "Матч ТВ", Рейс должен понести наказание, но его отстранение на шесть матчей – это чрезмерно жестко.

Рейс был удален с поля в матче ЦСКА против "Рубина". После показа красной карточки футболист толкнул главного арбитра встречи Инала Танашева.

Самое главное, что судью в обиду давать нельзя. А то получится, что у нас судья будет просто мальчиком для битья. Такого позволить ни в коем случае нельзя отметил Колосков

По его словам, такое поведение игрока – крайнее выражение собственной недисциплинированности. Почетный президент РФС добавил, что никаких сомнений в необходимости наказания армейского защитника нет. Есть дисциплинарный кодекс, в котором подобные ситуации прописаны.

Но, отметил Вячеслав Колосков, отстранение игрока сразу на шесть игр, а это почти четверть сезона – это слишком суровое наказание.

Матч между ЦСКА и "Рубином" прошел в Москве в субботу, 12 сентября. Игра завершилась вничью со счетом 1:1. Удаленный на 15-й минуте игры за грубый фол на Андерсоне Арройо Рейс позже извинился и перед соперником, и перед арбитром. Наказание для Рейса будет определять дисциплинарная комиссия. Окончательное решение пока не принято.