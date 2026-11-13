Нурмагомедова приговорили к шести месяцам заключения в ОАЭ Боец Усман Нурмагомедов приговорен к шести месяцам тюрьмы в ОАЭ из-за драки

Москва13 ноя Вести.Российский боец, чемпион лиги PFL в легком весе Усман Нурмагомедов приговорен к шести месяцам лишения свободы за участие в конфликте с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили. Об этом сообщает медиакомпания UAE BARQ в соцсети X.

Уголовный суд Абу-Даби вынес обвинительный вердикт в отношении десяти фигурантов дела о массовой драке в помещении отеля.

Так, шестеро участников инцидента, в числе которых Нурмагомедов, получили по шесть месяцев тюрьмы и штрафы в размере 300 тысяч дирхамов (более 6,7 млн рублей или порядка 82 тыс. долларов) с последующей депортацией из ОАЭ. Они признаны виновными в создании угрозы безопасности граждан, нарушении общественного порядка и провоцировании паники.

Еще двоим фигурантам назначены штрафные санкции в размере 50 тысяч дирхамов (1,1 млн рублей или около 13,6 тыс. долларов) за причинение вреда здоровью и нарушение порядка.

Ранее Нурмагомедов и другие участники драки с грузино-американским бойцом, бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили были задержаны в Абу-Даби.