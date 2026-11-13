Москва13 нояВести.Нурмагомед Нурмагомедов, дядя бойца Усмана Нурмагомедова, назвал участие племянника в драке в Абу-Даби неспортивным поведением. Об этом пишет ТАСС.
Ранее спортсмен был арестован в ОАЭ на шесть месяцев за конфликт с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мерабом Двалишвили.
Я никого не оправдываю. Ни Грузию, ни Абу-Даби, и неспортивное поведение не оправдываю никакзаявил Нурмагомед Нурмагомедов
Кроме Усмана Нурмагомедова за участие в драке были арестованы еще пять человек. Помимо этого, всех шестерых обязали заплатить штраф в 300 тысяч дирхамов (более 6,7 млн рублей). Еще двоим фигурантам назначили штраф в 50 тысяч дирхамов (1,1 млн рублей).