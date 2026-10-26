Суд приговорил Криса Брауна к условному сроку за нападение на продюсера

Крис Браун получил условный срок за драку с продюсером Суд приговорил Криса Брауна к условному сроку за нападение на продюсера

Москва26 окт Вести.Американский певец Крис Браун приговорен британским судом к восьми месяцам тюремного заключения условно за нападение на продюсера Абрахама Диау в Лондоне в 2023 году. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В июле Браун признал вину в драке, произошедшей в лондонском клубе Tape.

Криса Брауна приговорили к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев, что позволило ему избежать реального тюремного срока передает телеканал

По версии обвинения, Браун и его тренер по вокалу подошли к Диау и дважды ударили его по голове стеклянной бутылкой. Они продолжили избивать продюсера ногами, когда тот пытался покинуть клуб. Пострадавший был госпитализирован с травмами головы и колена.

В мае 2025 года певец был задержан полицией Лондона по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Позже суд разрешил освободить его под залог в 5 миллионов фунтов стерлингов (около 6,7 миллиона долларов). Крис Браун — исполнитель в стиле R&B, известный хитами Loyal, Run It и Under the Influence.