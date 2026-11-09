Комик Рассел Брэнд приговорен к 10 годам тюрьмы за изнасилование Бывшего мужа певицы Кэти Перри приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование

Москва9 ноя Вести.Британский комик, актер и телеведущий Рассел Брэнд приговорен к десяти с половиной годам лишения свободы по делу об изнасиловании и сексуальных преступлениях. Приговор огласил судья Королевского суда лондонского района Сазерк Джоэл Беннатан.

5 ноября коллегия присяжных признала 51-летнего Брэнда виновным в изнасиловании и по трем пунктам обвинения в насильственных действиях сексуального характера. При этом его оправдали по двум другим обвинениям в изнасиловании и одному эпизоду попытки совершения сексуального преступления.

Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год в отношении четырех женщин. Среди мест, где происходили инциденты, - дом Брэнда, радиостанция и съемочная площадка.

Брэнд ранее работал ведущим на телеканалах BBC, MTV и Channel 4. Он также снимался в фильмах "Одноклассницы" (2007), "В пролете" (2008), "Побег из Вегаса" (2010) и "Артур. Идеальный миллионер" (2011).

В 2010-2012 годах комик состоял в браке с американской певицей Кэти Перри. В 2017 году он женился на писательнице и иллюстраторе Лоре Галлахер, у пары трое детей.