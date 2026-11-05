Маньяк Косицын, отсидевший за изнасилования, создал анкету на сайте знакомств Отсидевший за изнасилования маньяк Косицын завел анкету на сайте знакомств

Москва5 ноя Вести.Экс-сотрудник ДПС Артур Косицын, который был осужден за серию нападений на женщин, прошел регистрацию под чужим именем на сайте интимных знакомств. Как сообщает Life со ссылкой на SHOT CRIME, 49-летний мужчина под именем Artem стал участником конкурса "Топ-10 парней".

В переписке Косицын, представляясь бизнесменом и владельцем собственной компании, предлагает новым знакомым интимные встречи за деньги, а также отношения без обязательств.

В начале 2000-х годов Косицын нападал на молодых женщин. В уголовном деле было зафиксировано 27 потерпевших и 39 преступных эпизодов, включавших изнасилования, покушения на них и угрозы убийством. В 2011 году мужчину к 14 годам лишения свободы. После освобождения бывший сотрудник полиции поселился в Новороссийске и занимается перевозкой туристов.