Житель Свободного нарвался на аферистов в поисках интим-услуг и лишился 100 тыс.

Амурчанин перевел 100 тысяч рублей за интим-услуги, однако никто не приехал Житель Свободного нарвался на аферистов в поисках интим-услуг и лишился 100 тыс.

Москва2 ноя Вести.Сотрудники полиции города Свободный устанавливают причастных к совершению мошеннических действий в отношении местного жителя 22 лет. Молодого человека обманули, когда он искал в интернете услуги интимного характера, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.

Потерпевший обратился в дежурную часть 28 октября. Он пояснил, что нашел в сети объявление об оказании интимных услуг, сделал заказ, однако его обманули.

По надуманным предлогам злоумышленники уговорили клиента внести дополнительные деньги за обслуживание. Желая получить обещанное, свободненец перевел на указанные аферистами реквизиты 100 тысяч рублей своих сбережений. После получения денег "агенты" перестали выходить на связь. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший заявил о произошедшем в полицию написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.