В Приамурье задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол Гражданин Азербайджана, разыскиваемый за мошенничество, задержан в Приамурье

Москва30 окт Вести.Гражданин Республики Азербайджан, объявленный в международный розыск по линии Интерпола по подозрению в мошенничестве, задержан на территории Амурской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в мессенджере МАХ.

Сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Амурской области совместно с оперативниками уголовного розыска МО МВД России "Свободненский" задержан гражданин сопредельного государства, объявленный в международный розыск. По информации, полученной от правоохранительных органов Республики Азербайджан, разыскиваемый подозревался в совершении мошенничества, а именно – в присвоении чужого имущества путем злоупотребления доверием написали в пресс-службе

Инициатором розыска выступила азербайджанская сторона. Мужчина был задержан на территории Свободненского района, заключен под стражу, а позже этапирован и передан правоохранителям Азербайджана в порядке экстрадиции.