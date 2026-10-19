В Приамурье арестован китаец, подозреваемый в покушении на дачу взятки

В Амурской области гражданин Китая заключен под стражу за попытку дать взятку В Приамурье арестован китаец, подозреваемый в покушении на дачу взятки

Москва19 окт Вести.В Амурской области Мазановский районный суд принял решение о заключении под стражу гражданина КНР Чэнь по обвинению в покушении на дачу взятки. Об этом в MAX сообщает пресс-служба региональных судов.

По материалам следствия, водителя одного из предприятий в Селемджинском районе остановили для проверки документов.

В ходе проверки он предложил сотрудникам взятку говорится в сообщении

По обвинению в тяжком преступлении против государственной власти гражданин Китая заключен под стражу на 2 месяца. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.