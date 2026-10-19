Москва19 октВести.В Амурской области Мазановский районный суд принял решение о заключении под стражу гражданина КНР Чэнь по обвинению в покушении на дачу взятки. Об этом в MAX сообщает пресс-служба региональных судов.
По материалам следствия, водителя одного из предприятий в Селемджинском районе остановили для проверки документов.
В ходе проверки он предложил сотрудникам взяткуговорится в сообщении
По обвинению в тяжком преступлении против государственной власти гражданин Китая заключен под стражу на 2 месяца. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается.