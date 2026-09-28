Россиянин пытался вывезти в Китай партию трепанга и женьшеня на 30 млн рублей

Партию трепанга и женьшеня на 30 млн рублей пытались вывезти из Приамурья в КНР Россиянин пытался вывезти в Китай партию трепанга и женьшеня на 30 млн рублей

Москва28 сен Вести.На Дальнем Востоке таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области пресекли контрабанду женьшеня и трепанга на 30 млн рублей, сообщает ФТС в мессенджере MAX.

Стратегически важные ресурсы – больше 30 кг дальневосточного трепанга и 570 корней дикорастущего женьшеня – были обнаружены в багаже 42-летнего гражданина России, который следовал на пароме в Китай.

Стоимость изъятых товаров, выявленных в ходе оперативно-разыскных мероприятий, составила почти 30 млн рублей говорится в публикации

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору", санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемого заключили под стражу. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления, информирует ФТС России.